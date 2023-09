© Thinkstock/iStock/gpointstudio



Die Chef-Frage

Die Vorstellung, dass der Chef einem plötzlich nackt in der Sauna gegenübersteht, gehört für die meisten zu den absoluten Horrorszenarien. Was also tun, wenn das wirklich passiert? Grüßen Sie ihn kurz und setzen Sie sich dann hin – allerdings nicht neben ihn. Vermutlich ist ihm die Situation auch nicht so angenehm. Wer sich nackt vor dem Chef unwohl fühlt, kann sich auch etwas mit dem Handtuch bedecken. Nach dem gemeinsamen Sauna-Moment besteht übrigens kein Redebedarf. Man kann also einfach so tun, als wäre man sich gar nicht begegnet.