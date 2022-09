Weltaufräumtag: Zehn Lifehacks für mehr Ordnung

© Robert Kneschke/Shutterstock.com



Steht die To-do-Liste, geht es als erstes ans Aussortieren von allem, was nicht regelmäßig zum Einsatz kommt. Aufräumexpertin Marie Kondo empfiehlt, sich dabei stets zu fragen, ob das, was man gerade in der Hand hält, einen glücklich macht. Wenn nicht: weg damit!