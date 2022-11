Pink, pinker, Amira Pocher! Die Moderatorin hat am Freitagabend in Köln in einem farbenfrohen Ton-in-Ton-Look ganz in Rosa geglänzt.

Amira Pocher (30) hat nicht nur ihr modisches Händchen, sondern auch Mut zur Farbe bewiesen. Am Freitagabend besuchte die Moderatorin und Ehefrau von Oliver Pocher (44) die Veranstaltung "Duftstars Deutscher Parfümpreis 2022" in Köln in einem knalligen Monochrom-Look ganz in Rosa. Für diesen wählte sie eine seidene Marlenehose, einen trendigen Oversize-Blazer sowie ein knappes Bustier - und zeigte dabei auch viel Haut. Dazu setzte sie auf ein paar glitzernde Pumps in Altrosa sowie eine schwarze Abendtasche. Ihre Nägel lackierte sie ebenfalls in Schwarz. Als Schmuck wählte sie zwei Ketten, kleine Ohrstecker sowie mehrere Ringe in Silber. Ihre blauen Augen betonte Pocher mit einem breiten Lidstrich. Ihren Lippen verpasste sie einen rosafarbenen Anstrich.