Endlich nähern sich Frühling und Sommer, die Sonne meldet sich wieder zurück. Höchste Zeit also, Balkon und Garten wieder herzurichten, um die warmen Tage im Freien genießen zu können. Wir zeigen Ihnen in unserer Bildershow, wie sie Balkon und Garten frühlings- und sommerfit machen!

Wie wäre es mit einer Hängematte, um die Mittagspause in der Natur verbringen zu können und den Vögeln, Bienen und Co. zu lauschen? Eine gemütliche Auszeit im Home Office.

Holen Sie Ihre Balkonpflanzen und Möbel wieder raus, falls Sie dies nicht schon längst getan haben. Schauen Sie welche Kübel und Kästen sie noch benutzen können und welche ersetzt werden müssen.

Gartengestaltung: Ihre Kreativität ist gefragt

In Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon müssen Sie sich wohlfühlen. Warum holen Sie also nicht ganz einfach den Urlaub zu sich nach Hause? Zwischen den Schmetterlingen, Pflanzen und Co. können Sie Wasser-Landschaften in Ihr persönliches Balkon-, Terrassen- oder Garten-Konzept einfließen lassen.

Gartenspaß für Kinder

Pflanzen, Deko und eine Sitzecke gehören genauso gut in jeden Garten wie auch die Spiel-Ecke für Kinder. Machen Sie auch diese - vielleicht mit Ihren Kindern? - fit für den Frühling.

Säubern Sie die Spielsachen, ordnen Sie die Spielecke und los geht's! Dann steht einem Nachmittag im eigenen Garten oder auf dem Balkon nichts mehr im Wege!

Machen Sie sich eine Liste, ob neben Blumenerde, Jungpflanzen oder Samen noch weitere Dinge besorgt werden müssen. Spucken Sie in die Hände und legen Sie los!