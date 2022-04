High Heel oder Sportschuh? Welche Schuhe tragen Sie am liebsten und was sagt die Wahl über Sie aus?

Ob mit Absatz oder flach, Ballerina oder High Heel: Jede Frau bevorzugt anderes Schuhwerk. Doch was sagt Ihre Wahl über Sie aus?

High Heels oder Turnschuhe?

Wenn Sie einen Blick in Ihren Schuhschrak werfen – was sehen Sie? 10 Paare bequeme Turnschuhe? Oder gehören Sie zu den Frauen, für die ein Leben ohne 10-Zentimeter-Absatz undenkbar ist?

Auf der Suche nach einem neuen Paar Schuhe? Dann los:





Klar, zu allererst sollte man in seinen Schuhen gut laufen können. Doch so mache Lady nimmt Unbequemlichkeiten in Kauf, einfach weil die Schuhe so verdammt sexy aussehen.

Wie sieht´s bei Ihnen aus? Welche Schuhe lassen Ihr Herz schneller schlagen? In unserer Bildershow verraten wir Ihnen, was Ihre Schuhe über den Charakter aussagen.