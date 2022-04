„Wir erreichen in Kürze den nächsten planmäßigen Halt.“ Jeder kennt die standardisierten Durchsagen der Bahn. Bei einer mehrstündigen Fahrt können immer dieselben Sätze ziemlich nervig werden. Abwechslungsreich sind hingegen lustige Bahnansagen .

Nervtötend können auch die zahlreichen Verspätungen oder Defekte der Deutschen Bahn sein. Glücklicherweise gibt es Bahnmitarbeiter, die nicht nur ihren Arbeitsalltag, sondern auch das Reiseerlebnis der Kunden ein wenig amüsanter gestalten.

Das sind die lustigsten Bahnansagen:

Bahnansagen werden zum Twitter-Trend

Es ist mittlerweile zum Trend geworden, dass lustige oder außergewöhnliche Bahnansagen auf Twitter, Facebook und Co. gesammelt werden.

Journalist Marc Krüger sammelt seit dem Jahr 2011 die humorvollsten Durchsagen. Auf Twitter hat er mittlerweile 231.000 Follower. Auch auf Instagram ist er mittlerweile mit seinen Bahn-Ansagen bekannt und beliebt und hat mehr als zehntausend Abonnenten.

Bei ihm finden Fans nicht nur die lustigsten Bahnansagen, sondern auch die kreativsten Bildschirmeinträge. So fanden Passagiere etwa ein „We love to enterTRAIN you!“ oder ein lustiges „Puhhh geschafft – Habe Bierdurst!“ auf den Bildschirmen in verschiedenen Zügen.

Die größten Irrtümer des Bahnfahrens

Haben Sie sich schon immer gefragt, ob das Bahnticket bei Verspätung komplett erstattet wird? Diese und weitere Fragen beantworten wir für Sie nun in unserem Artikel über die größten Irrtümer des Bahnfahrens.

Wenn Sie Fan von Zugreisen sind, schauen Sie sich doch die schönsten Luxuszüge der Welt an. Günstiger, aber nicht weniger eindrucksvoll, sind die imposantesten Zugstrecken der Welt. Vielleicht halten Sie ja auch an einem der zehn beliebtesten Bahnhöfe auf Instagram.

Abseits der Social Media Welt können Sie Ihre Bahnreise auch mit den schönsten Bahnhöfen der Welt oder den schönsten Bahnhöfen in Deutschland und Europa verbinden. Dabei sind Orte, an die Sie sicherlich schon immer mal reisen wollten.