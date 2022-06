Verfall kann so spannend sein

Nagelneu kann so langweilig sein. Und alt und verfallen so spannend. Letzteres beweist der Historiker Chris McNab mit dem Bildband "Wracks - ausrangiert und zurückgelassen", der im GeraMond Verlag erschienen ist.

In dem Buch hat der Historiker aus Wales mehr als 200 Fotos von ausrangierten Schiffen, Eisenbahnen , Militärfahrzeugen, Flugzeugen oder Autos aus aller Welt gesammelt. Und jedes dieser technischen Überbleibsel hat eine Geschichte zu erzählen.

Ein schwimmender Mangrovenwald

Zu den wohl schönsten Erscheinungen im Buch gehört die S. S. Ayrfield. Einerseits zeigt das einstige Transportschiff , das 1911 vom Stapel lief, tonnenweise Rost.

Andererseits entspringt genau aus diesen verrotteten Überresten in der Homebush Bay von Sydney, Australien , ein wahrer Zauberwald: Mangroven überall, so üppig und grün, dass das Wrack längst zu einer Touristenattraktion geworden ist und "Floating Forest" genannt wird.

Wracks zwischen Wüste und den Tiefen des Meeres

Es sind Geschichten wie diese, die McNabs Fundstücke so interessant machen. Alte Loks in Ungarn, die noch den roten Stern vergangener kommunistischer Zeiten tragen, ein ausrangierter Eisenbahnwagen in Georgien , der jetzt als Brücke dient. Da ist der Autofriedhof in Schweden , auf dem die Rostlauben eine dicke Moos-Schicht angesetzt haben und eine ganz verwunschene Atmosphäre verbreiten.

Oder ein 1942 beim Trainingsflug abgestürztes Flugzeug der US Air Force, das seitdem vor Wales immer bei Ebbe wieder aus dem Meer auftaucht. Da bekommt man mitunter richtig Lust, diese Lost Places irgendwann einmal live zu sehen.

Insofern lohnt es sich durchaus, McNabs Fundstücken zu folgen und das auf sich wirken zu lassen, was all diese Wracks zwischen Kriegsschauplätzen, Wüste , Urwald oder den Tiefen des Meeres eint: die Faszination des Verfalls .