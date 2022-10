Hochhäuser: Ikonen der Architektur

Gebäude der Superlative sind in der Baubranche das Nonplusultra. Doch manche Hochhäuser beeindrucken uns dabei, unabhängig von ihrer reinen Höhe, einfach mehr als andere. Weil sie ausgefallener und ikonischer sind als andere. Das beweisen die Bauwerke, die wir Ihnen jetzt vorstellen.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit einigen der spektakulärsten Wolkenkratzer der Erde.

Höhe allein macht noch nicht imposant

Keine Frage – Höhe ist natürlich durchaus ein Kriterium, das einen Wolkenkratzer besonders imposant erscheinen lässt. Andererseits: Wenn wir uns die 828 Meter des Burj Khalifa in Dubai, seit 2008 das höchste Bauwerk der Erde, anschauen, wird schnell klar, dass schon die Gesamtkomposition stimmen muss. Denn Architektur und Lage machen es erst zu der ikonischen Erscheinung, die es ist.

Skyline mit Glasscheibe und Käsereibe

Etwas Besonderes und Einzigartiges müssen sie haben, diese sich oft durch die Wolkendecke streckenden Gebäude. So erinnert "The Shard" in London mit seinen 11.000 Glasscheiben nicht nur dem Namen nach an eine Glasscherbe und das ebenfalls in London ansässige Leadenhall Building an eine Käsereibe.

Kunterbunt und mit einem ganzen Wald bewachsen

Das Marina Bay Sands in Singapur ist mit seinen drei Säulen und dem spektakulären Infinity Pool, der sich über den riesigen Dachgarten zieht, inzwischen jedem Reisefan ein Begriff. Ebenso unverwechselbar sind die Zwillingstürme der mit einer Stahlbrücke verbundenen Petronas Towers in Kuala Lumpur oder der spiralförmig gewundene und grün schimmernde F&F Tower in Panama City.

Außerdem zeigen wir Ihnen mit dem Colorium in Düsseldorf wohl eines der buntesten Hochhäuser der Welt, mit dem Bosco Verticale in Mailand ein mit rund 20.000 Pflanzen bewachsenes Öko-Hochhaus und haben mit dem Capital Gate in Abu Dhabi noch etwas besonders Einzigartiges in petto: Mit 18 Prozent Neigung ist dieser Wolkenkratzer der am stärksten geneigte Turm der Erde – und zwar mit voller Absicht.