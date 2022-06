Natur und Erdgeschichte entdecken

Es ist kein Geheimnis, dass die schönsten Orte manchmal direkt vor unserer eigenen Haustür zu finden sind. Und wenn man dabei nicht nur die Natur entdecken, sondern außerdem eine ganze Menge über die Erdgeschichte erfahren kann – noch besser. Möglich macht das der Besuch eines Geoparks.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit den besonders wertvollen UNESCO-Geoparks in Deutschland.

Acht UNESCO-Geoparks liegen in Deutschland

In Deutschland gibt es 18 nationale Geoparks, von denen aktuell wiederum acht von der UNESCO als UNESCO-Geoparks ausgezeichnet worden sind. Diese Auszeichnung verleiht die UNESCO erst seit 2015, insofern sind acht deutsche Parks unter den – Stand 2021 – insgesamt 177 in 46 Ländern durchaus eine gute Anzahl. Etwa sieben Prozent der Landfläche Deutschlands tragen heute diese Auszeichnung.

Eine Zeitreise über Hunderte Millionen Jahre

Was wir zwar wissen, aber oft nicht so bewusst wahrnehmen: Die Geologie unseres Landes bzw. der Erde insgesamt erzählt an vielen Stellen Geschichten, die mehrere Hundert Millionen Jahre zurückreichen. Schöne Landschaften treffen also auf Kultur- und Naturerbe. Höhlen, tolle Gesteinsformationen, von Gletschern oder Vulkanen geprägte Gebiete – die Highlights der Geoparks sind vielfältig.

Von Vulkanen, Meteoriten und Fossilienfunden

Besonders spannend ist aber, dass die Geoparks Geschichte direkt erlebbar machen. So zum Beispiel bei den Maaren der Vulkaneifel. Am UNESCO-Geopark Nördlinger Ries wiederum lässt sich immer noch der Meteoritenkrater sehen, der vor 14,5 Millionen Jahren hier entstanden ist.

Im UNESCO-Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen kann man unter anderem das Schaubergwerk Rammelsberg, das auch UNESCO- Welterbe ist, besuchen. Nicht zu vergessen: Der UNESCO-Geopark Schwäbische Alb, der international dafür bekannt ist, eine Art "Jurassic Park" zu sein – hier gibt es nämlich besonders viele Fossilienfunde aus der Jurazeit.