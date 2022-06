An Flughäfen droht Chaos aufgrund von Personalmangel und in NRW starten die Ferien. Doch mit diesen Tipps sind sie bestens vorbereitet.

Die Flugbranche hat sich vom Personalmangel durch die Corona-Pandemie noch nicht erholt - überall fehlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für Fluggäste bedeutet das spätestens zum Ferienbeginn vor allem eins: Lange Warteschlangen und Chaos vor dem Abflug.

Gerade jetzt zum Wochenende starten in Nordrhein-Westfalen die Schulferien. In den größten umliegenden Flughafen werden allein in Düsseldorf zur Urlaubssaison drei Milionen Flugreisende erwartet. In Köln/Bonn wird mit 1,75 Millionen Reisenden gerechnet.

Mit diesen Tipps sind Sie am Flughafen bestens vorbereitet

Informieren Sie sich regelmäßig über den aktuellen Stand Ihres Fluges und checken Sie auch Tage vor Abflug Ihre Mails nach Updates Ihrer Airline.

Wenn möglich, verzichten Sie auf großes Gepäck, das Sie aufgeben müssen. Vor allem bei kurzen Reisen reicht oft Handgepäck.

Grundsätzlich wird empfohlen, rechtzeitig am Flughafen zu sein, legen Sie hier noch eine weitere Stunde drauf und seien Sie zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen.

Um beim Check-in Zeit zu sparen, entscheiden Sie sich möglichst für den Online-Check-in. Oftmals ist dieser bereits ein bis zwei Tage vor Abflug möglich.

Haben Sie bereits eingecheckt, sollten Sie direkt weiter zur Sicherheitskontrolle gehen, so vermeiden Sie noch längere Wartezeiten an der Schlange.

Manche Airlines bieten an einigen Flughäfen die Möglichkeit an, Gepäck bereits am Vorabend aufzugeben. Ist Ihnen dies möglich, nutzen Sie die Gelegenheit, um Zeit zu sparen.

Achten Sie beim Packen des Handgepäcks darauf, dass Sie nur erlaubte Gegenstände dabei haben, wie z.B. begrenzte Flüssigkeitsmengen, keine spitzen Klingen, etc. Informieren Sie sich im Vorfeld bei Ihrer Airline über die Reisebestimmungen zum Handgepäck.

Auch bei der Sicherheitskontrolle können Sie sich bestens vorbereiten: Holen Sie bereits den Beutel mit Flüssigkeiten aus ihrem Handgepäck hervor, wenn noch 2-3 Leute vor Ihnen in der Schlange stehen. So müssen andere nicht lange auf Ihre Abwicklung warten.

Einige Flughäfen bereiten sich auf den großen Ansturm von Reisenden vor, indem sie zusätzliches Personal für die Abfertigung einstellen. Die Bundespolizei will in Düsseldorf für Verstärkung bei den Sicherheitskontrollen sorgen. Und in Frankfurt sollen Mitarbeitende aus Verwaltung und Vorstand vorrübergehend bei der Abfertigung eingesetzt werden um den Personaleinbußungen entgegenzuwirken.