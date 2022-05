Keine Durchschnitts-Kunst

Durchschnittsware ist bei Denkmälern und Statuen tückisch. Das weiß niemand so gut wie die Künstler, die sich die ausgefallensten und verrücktesten Statuen und Monumente rund um den Globus ausgedacht haben. Wir zeigen, welche genialen Kunstwerke Sie auf Ihrer nächsten Reise keinesfalls verpassen sollten.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit den abgefahrensten Monumenten.



Vergessen Sie mal kurz all die bewährten Männer auf Pferden, nackten Jünglinge und gewaltigen Buddhas. Manchmal will man einfach Statuen und Monumente sehen, die irgendwie völlig anders sind: Schrill, originell, verrückt – und in dieser bizarren Gestalt dann unvergesslich.

Riesenbabys und ein Hai im Hausdach

Überall auf der Welt warten genau solche öffentlichen Kunstwerke darauf, entdeckt zu werden. Für Reisende ist es oft ein schier umwerfendes Erlebnis, zu sehen, was die Künstler sich ausgedacht haben.

Beispielsweise einen gewaltigen Quecksilbertropfen, der auf die Erde tropft oder eine XXL-Hand, die sich mitten in der Wüste in den Himmel streckt und die Umweltsünden der Menschen anmahnen will.

Ein Unterwasser-Skulpturenpark

Auch ein Computer-Keyboard, auf dessen Tasten man sitzen kann und ein Kinder fressender Mann sind dabei. Oder haben Sie schon mal einen Hai, der in einem Hausdach feststeckt, einen ganzen Unterwasser-Skulpturenpark oder ein Monument, das Ungeziefer ehrt, gesehen?

Dann wird es Zeit. In der verrückten Welt der Statuen gibt es nichts, was es nicht gibt. Manchmal krabbeln dabei sogar Riesenbabys einen Fernsehturm hoch.

