Manchmal ist es schier unvorstellbar, dass an dem Ort, an dem wir gerade stehen, schon vor tausenden Jahren Menschen lebten und arbeiteten. Aber genau das ist so faszinierend an geschichtsträchtigen Städten. Sie haben so viele Generationen überlebt, sich gewandelt, entwickelt.

Welche Städte sind die Ältesten?

Und ihr altertümlicher Geist hält die Geschichte von einst bis heute lebendig. Wir stellen Ihnen 18 Städte vor, die die Menschheit schon enorm lange begleiten.

Jericho, Byblos, Argos und die Akropolis

Bei Athen ist die Sache klar. Dass die Wiege der Demokratie, die seit der Jungsteinzeit besiedelt ist, uralt ist, hat man einfach auf dem Schirm. Dabei gibt es sogar noch ältere Kandidaten, die über Jahrtausende hinweg Menschen kommen und gehen haben sehen.

Allen voran ist da Jericho in Palästina zu nennen – die älteste Stadt der Welt. Sie wurde bereits im 10. Jahrtausend vor Christus gegründet.

Auch Byblos im Libanon ist einer der ältesten permanent besiedelten Orte unseres Planeten und der Hafen der Stadt war schon während der Zeit der Römer und Phönizier ein bedeutendes Handelszentrum.

In Europa wiederum zählt Argos im Nordosten der Peloponnes zu den geschichtsträchtigsten Plätzen. Immerhin wurde die Stadt bereits vor 5000 Jahren gegründet.

Geschichte erleben

Doch egal, ob wir uns nun Damaskus in Syrien, Larnaca auf Zypern oder Varanasi, die heiligste Stadt des Hinduismus in Indien, anschauen – gemeinsam ist allen Städten, dass sie sich zwar verändert und oft der Neuzeit angepasst haben, aber dennoch weiterhin viele sehenswerte Denkmäler bieten.

Vor allem aber lassen sie uns Geschichte wirklich erleben. Und im Bestfall bleibt das noch viele Generationen so.

