Welche ekligen Drinks gibt es?

An der Bar lernt man die Welt kennen. Das gilt bei den Getränken, die wir Ihnen hier vorstellen, ganz besonders. Denn man muss schon ziemlich hartgesotten sein, um bei einigen der Zutaten keinen Würgereiz zu bekommen.

Andererseits macht es Spaß, sich die skurrilsten Drinks der Welt mal unverbindlich anzuschauen. Ob Sie dann im entsprechenden Reiseland daran nippen, können Sie sich ja immer noch zweimal überlegen.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit den ekligsten Drinks zwischen Spuckebier und Zehenwhiskey.

Was ist ein Sourtoe Cocktail?

Im Downtown Hotel in Dawson City, Kanada, ist man geneigt, etwas länger ins Glas zu schauen, wenn einem der Sourtoe Cocktail serviert wird. Ein Whiskey, in dem ein schon ziemlich schwarz verfärbter menschlicher Zeh herumschwimmt, ist schließlich...sagen wir mal: schwierig.

Erst recht, wenn man ihn beim Trinken auch noch mit der Lippe berühren muss, um in den legendären "Sourtoe Cocktail Club" aufgenommen zu werden. Und dennoch oder gerade deshalb stehen Touristen aus aller Welt täglich Schlange für den recht ekelhaften Genuss.

Getränke mit Tieren

Obskure flüssige Leckerbissen wie diesen gibt es rund um den Globus. Da werden ganze Schlangen oder Skorpione in Reiswein eingelegt, die Penisse von Tieren zu einem Schnaps verarbeitet oder Frösche zu einer Art Smoothie püriert.

Ein Pizzabier, bitte!

Manchmal ist es auch einfach die Kombination der Zutaten, die das Getränk erst fragwürdig macht. Bestes Beispiel: Pizza und Bier wirken solo jeweils verlockend – als Pizzabier jedoch grenzwertig. Was übrigens auch für einen Whiskey mit 10 Tropfen Maggi-Gewürz gilt.

Dennoch kann es ab und an eine interessante Erfahrung sein, kulinarische Hemmungen abzulegen.

Von einer Katze verdaut: Der teuerste Kaffee der Welt

Denn das Erlebnis, zum Beispiel in Indonesien den teuersten Kaffee der Welt getrunken zu haben, der aus den von einer Schleichkatze verdauten Bohnen gewonnen wird, ist eine der Reiseerinnerungen, die man nicht vergisst. Und den Zeh an der Lippe in Dawson City dank eines Zertifikats sowieso nicht.

