Eine Analyse offenbart einen alarmierenden Grad der Luftverschmutzung hierzulande. Unter den 20 europäischen Städten mit der größten Stickstoffdioxid-Verschmutzung befinden sich fünf deutsche Städte in den Top Ten.

Ein aktueller Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) legt offen, dass 99 Prozent der Menschen weltweit Luft atmen, die Schadstoffe enthält. Im schlimmsten Fall kann diese Belastung neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Tod führen. Für eine gesundheitsschädliche Belastung führt die WHO einen Grenzwert von 25 Mikrogramm Stickstoff (NO 2 ) pro Kubikmeter Luft.



Studie zeigt welche europäischen Städte am giftigsten sind

Wie eine Analyse des polnischen Start-ups "Airly" offenbart, überschreiten viele europäische Städte diesen Grenzwert deutlich. Besonders besorgniserregend: Gleich fünf deutsche Städte sind unter den Top Ten von Europas giftigsten Städten vertreten.

Diese europäischen Städte haben die höchste Stickstoffdioxid-Belastung:



Newcastle upon Tyne; England: 44,6 µg/m3 Neapel, Italien: 42,4 µg/m3 Paris, Frankreich: 41,2 µg/m3 Antwerpen, Belgien: 35,9 µg/m3 Dortmund, Deutschland: 35,6 µg/m3 Zürich, Schweiz: 34,9 µg/m3 Stuttgart, Deutschland: 34,1 µg/m3 München, Deutschland: 33,5 µg/m3 Frankfurt am Main, Deutschland: 32,6 µg/m3 Hamburg, Deutschland: 32 µg/m3 Rotterdam, Niederlande: 31,8 µg/m3 Brüssel, Belgien: 31,2 µg/m3 Oslo, Norwegen: 30,5 µg/m3 Athen, Griechenland: 30,5 µg/m3 Sofia, Bulgarien: 30 µg/m3 London, England: 29,4 µg/m3 Lyon, Frankreich: 29,2 µg/m3 Katowice, Polen: 29,1 µg/m3 Manchester, England: 28,9 µg/m3 Prag, Tschechien: 27,7 µg/m3



Für seine Analyse hat das Start-up "Airly" zahlreiche Sensoren eingesetzt, die Echtzeitdaten zur Luftqualität in den verschiedenen Städten erheben und so als globales Warnsystem fungieren.



Stickstoffdioxid entsteht hauptsächlich bei technischen Verbrennungen. In städtischen Ballungsgebieten ist der Straßenverkehr, neben industriellen Feuerungsanlagen, somit die Hauptquelle für eine hohe Stickstoffdioxid-Belastung.