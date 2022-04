Wenn Gummibärchen, Tim und Struppi oder ganz Mittelerde durch die Luft fliegen, muss man sich keineswegs ducken und auch nicht wundern. Vermutlich sehen Sie dann gerade ein Flugzeug.

Der Himmel ist extrem farbenfroh geworden, seit Fluggesellschaften nicht mehr nur ihre Standard-Maschinen losschicken, sondern kunstvoll designte Außenhäute anfertigen lassen. Sonderlackierungen liegen im Trend.

Nicht nur, weil sie prominent auf Werbepartner oder gemeinnützige Organisationen aufmerksam machen. Sondern auch, weil die Airlines sich mit spektakulären Designs selbst ins Gespräch bringen können.

Flugdienste allein reichen schon lange nicht mehr. Die unzähligen Airlines, die heute um die Gunst der Passagiere buhlen, müssen sich einiges einfallen lassen, um aus der Masse herauszustechen.

Dazu gehört unter anderem, den Himmel in ein Farbfeuerwerk zu verwandeln. Schließlich ist so ein Flugzeugrumpf ziemlich groß und bietet somit genug Fläche für ausladende Gemälde.

Welche Künstler und Muster gibt es?

Wobei die Kunst natürlich in der Regel nicht nur Farbtupfer sein soll. Mal verwandeln sich der Airbus oder die Boeing in eine Hommage an berühmte Künstler wie René Magritte.

Dann wieder zeigen die Flieger stolz, welchen Fußball-Verein sie unterstützen (und transportieren) oder welches Musikfestival ihnen am Herzen liegt. Von Pandas und Wildtieren der Rocky Mountains über Tropifrutti und Computerspiele bis hin zum Star Wars-Roboter R2-D2 oder einem ausgewachsenen Gletscher gibt es praktisch nichts, was noch nicht fliegen gelernt hat.

Es lohnt sich also, in unserer Bildershow der besten und ausgefallensten Designs zu stöbern. Kleiner Tipp: Achten Sie auf den Adler von Embraer! Der ist so genial auf die Flugzeugnase gemalt, dass er geradezu lebensecht wirkt. So machen Sonderlackierungen maximal Spaß.

