Der Irrglaube: Paris ist eine große Stadt. Die Wahrheit: In der Hauptstadt von Frankreich leben zwar 2,1 Millionen. Aber die Stadt ist nur 105 Quadratkilometer groß. Zum Vergleich: Berlin bringt es auf 892 Quadratkilometer, London gar auf 1572. Und selbst Wien ist mit 415 Quadratkilometern rund 4 Mal so groß. Insofern ist Paris flächenmäßig nur etwa so groß wie Berlins Stadtteil Steglitz-Zehlendorf.