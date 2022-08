Ab in die Fluten! Europäische Hotspots beliebter Wassersportarten

© Christian Rueger/Shutterstock.com



Viele Seen in Deutschland verfügen mittlerweile über Verleiher, die Stand-Up-Paddle-Boards anbieten. Wer den Sport vor malerischer Kulisse betreiben möchte, sollte an den bayerischen Eibsee fahren. Direkt am Fuß der Zuspitze gelegen, macht der Wassersport besonders viel Spaß.