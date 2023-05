Alt und schön: Diese Stadtkerne lassen uns staunen

© Mistervlad/Shutterstock.com



Wie schon im Film "Brügge sehen ... und sterben?" aus dem Jahr 2008 gezeigt wird: Die Stadt in Belgien ist einfach wunderschön. In der Altstadt reiht sich ein historisches Gebäude an das nächste. Zudem ist sie von Kanälen umgeben, die sich perfekt für Bootstouren eignen.