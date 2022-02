Die spektakulärsten Steilküsten der Welt

© proslgn/Shutterstock.com



In Frankreich sorgt die Alabasterküste in Pays de Caux für große Augen. Die Steilküste in der Normandie entstand vor Millionen Jahren aus Kreide und Feuerstein. Vom Ort Étretat führt ein zwei Kilometer langer Weg zum Felsenborgen Porte d'Aval.