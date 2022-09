© Rolf E. Staerk/Shutterstock.com



Schloss Amboise war der Sitz von König Karl VIII. Leider erlebte er die Fertigstellung der Anlage nicht mehr. Er starb, nachdem er sich die Stirn so unglücklich und heftig an einem steinernen Türsturz stieß, dass er ins Koma fiel und an einer Hirnblutung starb.