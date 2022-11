Nicht nur Jimi Hendrix: Diese Promis starben in Hotels

© picture alliance / Richard Shotwell/Invision/AP | Richard Shotwell



Am 9. Januar 2022 ist der Komiker und Schauspieler Bob Saget während seiner Tournee in seinem Hotelzimmer im Ritz-Carlton in Florida tot aufgefunden worden. Laut ermittelnden Behörden ist der 65-Jährige im Badezimmer in Ohnmacht gefallen und hat sich dabei am Hinterkopf gestoßen. Nachdem er wieder zu sich kam, sei er ins Hotelbett getaumelt und dort seiner Kopfverletzung erlegen.