Reiseziele im Mai: Hier erwartet Urlaubende Sonne pur

Um in Europa zu bleiben, wie wäre es mit dem Süden Italiens? Bei angenehmen 24 Grad lässt es sich auf der Insel Sizilien aushalten. Malerische Küstenorte wie Cefalù warten nur darauf, entdeckt zu werden. In der Hauptstadt Palermo einen Aperol Spritz in der Sonne genießen - was gibt es Schöneres?