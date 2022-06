Sommer in München: Die bayerische Hauptstadt lockt

© Frank Lambert/Shutterstock.com



Apropos Biergarten, die bayerische Landeshauptstadt hat einige in petto. In den Sommermonaten gehören sie zu den beliebtesten Treffpunkten der Einheimischen. Besonders schön sind die Biergärten im Hirschgarten, am Bavariapark und auf der Insel Mühle.