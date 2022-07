Südseefeeling in Europa: Die schönsten Inseln Kroatiens

© xbrchx/Shutterstock.com



In Lošinj fühlen sich Touristen wie in Italien. In der größten Stadt Mali Lošinj kommt mediterranes Feeling auf. Vor der Küste leben wilde Delfine, weshalb ein Bootsausflug definitiv zu empfehlen ist. Generell ist die Unterwasserwelt einfach atemberaubend schön.