Tierisch gut: An diesen Stränden leben ganz besondere Gesellen

Kühe sind in Indien heilig. Deswegen dürfen sie tun und lassen, was sie wollen. So kommt es nicht selten vor, dass die Tiere es sich auf Goa zwischen Badetouristen am Strand bequem machen oder in der Herde am Wasser entlangziehen. Hinsetzen, zusehen, abschalten!