Zoo Dresden: Koalas



Im Tropenhaus beherbergt der Dresdener Zoo Insekten und Co. Was sich zunächst alltäglich für einen Zoobesuch anhört, wird durch die nächste Information außergewöhnlich: Im Tropenhaus leben außerdem zwei Koala-Männchen. Dieser Zoo ist einer von dreien in Deutschland, in denen Sie diese Tiere in den Bäumen hängen sehen können.