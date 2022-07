Urlaub in Deutschland? Ziele abseits des Massentourismus

© FooTToo/Shutterstock.com



In der Fränkischen Schweiz befindet sich das Kirchdorf Tüchersfeld. Die kleine Ortschaft wurde direkt an den Felsen erbaut. Die schönen Fachwerkhäuser schmiegen sich an die Gesteinsbrocken an und scheinen damit zu verschmelzen. Die Region ist ebenfalls ein Paradies für Wanderer und Kletterer.