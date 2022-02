Urlaubs-Extreme: Diese Reiseziele brechen alle Rekorde

© imago/robertharding/Rob Cousins



Chimborazo, Ecuador

Sie träumen davon, ins All zu reisen? Eigentlich reicht doch auch der Platz auf der Erde, der dem Weltraum am nächsten ist. Dafür ist der Berg Chimborazo die erste Wahl. Zwar ist er mit 6310 Metern deutlich kleiner als der Mount Everest. Seine Position auf der Erde liegt aber so günstig bzw. ist so weit vom Erdmittelpunkt entfernt, dass man hier dem All am nächsten ist.