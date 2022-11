© AdobeStock jojoo64



Weißrussland/Lettland: Parkverbot an geraden Kalendertagen. Ja, Sie haben richtig gelesen! Wenn Sie zum Beispiel an einem 10. oder 18. in Weißrussland oder Lettland parken möchten, sollten Sie nach diesem Schild Ausschau halten. Denn an diesen Tagen ist das Parken an den ausgeschilderten Stellen verboten.