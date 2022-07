Vor dem Urlaubsstart: Das ist in der Wohnung zu erledigen

© Erik Lam/Shutterstock.com



Bei Haustieren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder in die Obhut einer Vertrauensperson oder den Vierbeiner in eine Tierpension geben. Da sich vor allem Katzen mit neuen Umgebungen schwertun, am besten in der Wohnung lassen und jemand kommt zum Füttern vorbei.