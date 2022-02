Manchmal reicht ein Blick und man weiß: Hier muss ich reinspringen! Weil der Swimmingpool so traumhaft, so abgefahren oder am besten beides ist, dass prompt der Abtauch-Reflex aktiviert wird.

Insofern wagen wir die These: Von coolen Schwimmbecken kann man gar nicht genug bekommen. Deshalb sind wir auf die Suche gegangen und haben weltweit geschaut, welche Pools garantiert unvergesslich sind.

Hier geht es direkt zur Bildershow mit den supercoolen Schwimm-Erlebnissen.

Pool oder Meer?

Selbst wer bei dieser Frage bisher immer spontan den Ozean gewählt hat, wird umdenken, wenn er die tollen Schwimmbecken gesehen hat, die wir gefunden haben. Versprochen!

Das Beste: Bei einigen davon müssen Sie sich nicht einmal wirklich zwischen künstlicher und natürlicher Bademöglichkeit entscheiden. Denn manchmal ist der Übergang zwischen beiden Varianten im wahrsten Sinne des Wortes fließend.

Plantschen mit Krokodilen und Maharadschas

Nicht fehlen dürfen in unserer Liste natürlich grandiose Infinity-Pools mit fantastischem Weitblick und/oder Nervenkitzel. Aber auch ansonsten sind einzigartige Schwimm-Erlebnisse zwischen Island und Australien garantiert: Möchten Sie einmal wie ein Maharadscha plantschen?

Was, wenn das Nass nicht blau, sondern blutrot ist? Und wie schwimmt es sich mit Krokodilen? Unsere Bildershow verrät es und lädt zum Träumen ein – zum Beispiel von der perfekten Poolparty.