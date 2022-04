Preisgekrönte Fotos, die uns bewegen

Ein gutes Foto beherrscht die Kunst, einen ganz unmittelbar in seine Welt zu ziehen. Weil das Motiv nicht nur ziemlich gut getroffen und interessant gewählt ist, sondern weil es uns bewegt.

Wer gerne in solchen Aufnahmen schwelgt, findet seit 2015 bei den Siena International Photo Awards (SIPA) jedes Jahr aufs Neue eine reichliche Auswahl. Denn hier werden jährlich die besten Fotografien der Welt ausgezeichnet. Grund genug für uns, bei den aktuellen Sieger-Fotos nach unseren Favoriten zu suchen. Denn ist nicht die ganze wunderbare Welt, in der wir leben, immer wieder eine neue Entdeckungsreise wert?

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit einigen der aktuell besten Fotos der Siena International Photo Awards.

Ungewöhnliche Perspektiven und tolle Naturfotos

Ein Elefant, der wirklich üble Laune hat, als er auf Sri Lanka seinen Platz im Dschungel deutlich macht und einen Jeep mit Touristinnen und Touristen gefährlich nahe rückt, weil sie in seinen Lebensraum eindringen. Ein Wald voller unsagbar magisch funkelnder Glühwürmchen. Oder ein märchenhaft unberührt wirkendes Grasland, in dem nur ganz klein zwei Reiter eine schmale Staubspur durchs Bild ziehen lassen.

Ganz zu schweigen von der ungewöhnlichen Perspektive, ein Wolfsrudel über Wochen hinweg durch eine Kamerafalle im Kadaver eines Moschusochsen zu fotografieren. Allein für solche Natur- und Reisefotos lohnt sich ein Blick durch die Galerie der SIPA-Sieger bereits. Aus rund 48.000 Einsendungen konnte die Jury beim letzten Mal auswählen – eine Rekordzahl in der Geschichte des Wettbewerbs, die möglicherweise noch übertroffen wird, wenn jetzt die nächsten Einsendungen gesichtet werden.

Die Vielfalt des Lebens entdecken

Auch jenseits der reinen Schönheit der Natur zeigen die Fotos, was unser Leben auf diesem Planeten ausmacht: Vielfalt. Angefangen von der perfekten Symmetrie einer Häuserfassade, über die Kraft eines im Schlamm feststeckenden Vans auf einer Straße in Liberia, bis hin zu einem besonderen Friedhofsbild, das in Zeiten der Pandemie entstanden ist: Bestattungsbeamtinnen und -beamte in Indonesien liegen hier, erschöpft von mindestens 30 bis 40 Covid-19-Beerdigungen pro Tag, in der Dunkelheit bei einer kurzen Pause zwischen den Gräbern, um ihre Smartphones zu checken oder mit ihren Familien zu texten.

Für eine spektakuläre Fortsetzung der Bilderflut ist zum Glück auch in Zukunft gesorgt. Die Siena International Photo Awards gehen bereits ins nächste Jahr, um dann im Rahmen des nächsten Siena Awards Festivals einmal mehr Menschen aus der ganzen Welt zusammen zu bringen.