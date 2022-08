Einige der schönsten Architektur-Knaller der Welt sind nicht die Häuser, in denen Menschen leben. Sondern die Bauten, in denen sie nach ihrem Tod die letzte Ruhestätte finden: Gigantisch groß, aufwändig designt und ausgestattet. Kein Wunder also, dass rund um den Globus Touristen zu den größten und berühmtesten Grabanlagen der Welt pilgern. Diese 16 sollten Sie unbedingt entdecken.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit den faszinierendsten letzten Ruhestätten.

Wo ruhen Lenin, Che Guevara und die Pharaonen?

Kaiser, Pharaonen, Politiker, Freiheitskämpfer – in den besonders gewaltigen Grabstätten wurden natürlich auch wichtige und berühmte Menschen beigesetzt. Und viele von ihnen haben diese außergewöhnlichen Gräber, ja eher Mausoleen, sogar bereits zu ihren Lebzeiten vorbereitet.

Man denke nur an die Pyramiden, die bis zu 146 Meter hoch in den Himmel gebaut wurden und aus Millionen schwerer Steinblöcke entstanden. Tausende Arbeiter waren damit viele Jahre beschäftigt.

Zwischen Taj Mahal und Terrakotte-Armee

Zu den beeindruckendsten Grabanlagen gehört natürlich auch das Taj Mahal in Indien, das Großmogul Sha Jahan in Agra für sich und seine große Liebe bauen ließ und dessen umwerfende Schönheit heute täglich bis zu 40.000 Besucher anlockt.

Oder das Lenin Mausoleum in Moskau, in dem der Revolutionär auch fast ein Jahrhundert nach seinem Tod bei 7 Grad Celsius als Mumie konserviert wird. Nicht zu vergessen die legendäre chinesische Terrakotta-Armee im Mausoleum von Qin Shihuangdi.

Welche berühmten Grabanlagen sollten Sie also bei Ihrer nächsten Urlaubsreise nicht verpassen? Von Abraham Lincoln und Che Guevara bis zum ersten römischen Kaiser Augustus – sehen Sie in unserer Bildershow, wer auch nach seinem Tod besonders beeindruckend und sehenswert residiert.