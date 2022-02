Corona-News der Woche

© IMAGO / localpic



Das Bundesgesundheitsministerium hat eine einmalige Bonuszahlung von 550 Euro für Altenpflegekräfte vorgeschlagen. Dies geht aus einem Eckpunktpapier von Karl Lauterbach hervor. Demnach soll die vorgesehene eine Milliarde Euro zur einen Hälfte an Beschäftigte in der Altenpflege und zur anderen an Krankenhauspersonal gehen. In den ausgewählten Krankenhäusern sollen die Träger mit den Beschäftigtenvetretungen über Prämienberechtigung und -höhe entscheiden.