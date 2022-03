Corona-News der Woche

© IMAGO / Sven Simon



In Österreich sind fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben worden. Unter anderem sind Übernachtungen in Hotels und Restaurantbesuche ohne Impf- oder Testnachweis möglich. Außerdem wurde die Sperrstunde aufgehoben und Clubs dürfen wieder öffnen. Nur noch an wenigen Orten wie in öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern und in lebensnotwendigen Geschäften sind FFP2-Masken weiterhin Pflicht.