Ukraine-Konflikt: Die wichtigsten Entwicklungen der letzten Woche

Russland hat eine Großoffensive auf die Ostukraine gestartet. Wie der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates im Fernsehen berichtete, haben russische Truppen versucht in den Regionen Donezk, Luhansk und Charkiw die Frontlinie zu durchbrechen. In zahlreichen Orten an der Frontlinie kam es zu Explosionen.