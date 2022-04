Ukraine-Konflikt: Die wichtigsten Entwicklungen der letzten Woche

© picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr



Die Schweiz hat ein Veto für die deutsche Waffenlieferung an die Ukraine eingelegt und die Weitergabe von in der Schweiz hergestellter Munition verboten. Diese wird im Schützenpanzer Marder verwendet, die von Deutschland an die Ukraine geliefert werden sollen, wie die "SonntagsZeitung" berichtete. Die Schweiz verweist auf seine Neutralität.