Ukrainische Soldatinnen und Soldaten werden künftig in Rheinland-Pfalz an der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet. Die ersten Wehrdienstleistenden sind bereits in Idar-Oberstein eingetroffen, um nach der 40-tägigen Ausbildung in der Ukraine als Besatzungsmitglied oder technische Fachkraft eingesetzt zu werden.