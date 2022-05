© picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang



Schweden und Finnland haben die Aufnahme in die Nato beantragt. Das Nato-Land Türkei ist gegen den Beitritt beider Staaten in die Verteidigungsallianz. Sie sollen nach Angaben der türkischen Regierung die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien unterstützen. Diese sind in der Türkei als "Terroristen" eingestuft. Für einen Beitritt müssten alle Nato-Mitglieder zustimmen.