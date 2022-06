© picture alliance/dpa | Fabian Sommer



Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre frühere Entscheidung zum Bau von Nordstream 2 trotz der russischen Annexion der Krim verteidigt. Sie habe an "Verbindung durch Handel und zwar mit der zweitgrößten Atommacht der Welt" geglaubt, wie sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erzählte. Diese Entscheidung habe sie sich jedoch nicht leicht gemacht: "Die damalige These lautete: Wenn Nord Stream 2 in Betrieb ist, wird Putin durch die Ukraine kein Gas mehr liefern oder sie sogar angreifen." Der Westen sorgte dafür, dass trotzdem weiter Gas durch die Ukraine floss und sie so Transitgebühren erhielten.