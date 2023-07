© imago sportfotodienst



Nicklas Bendtner

'Arsenal-Stürmer peitscht nackt ein Taxi aus', so oder so ähnlich lauteten die Schlagzeilen der Eskapade von Nicklas Bendtner in London. Beim VfL Wolfsburg fiel der 'Lord' zwar auch das ein oder andere Mal unangenehm auf, aber eher durch Bagatellen wie Trainingsverspätungen. Im November 2018 wurde er in seiner dänischen Heimat zu einer 50-tägigen Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung verurteilt.