© IMAGO/RHR-Foto



Schalke 04 vs. BVB: Noten und Einzelkritik zum Revierderby

Am Samstagabend stieg in Gelsenkirchen das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. In einer intensiven Partie legte der BVB zweimal vor, doch S04 konterte jeweils. Am Ende stand ein 2:2, mit dem die Schalker sicher besser leben können. Alle Akteure in der Einzelkritik: