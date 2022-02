Nick Cannon wird zum achten Mal Vater. Das gab der Comedian erst vor wenigen Tagen bekannt. Nun überrascht er mit einem Schnappschuss vor einem Kondomautomaten.

Nick Cannon (41) wird zum achten Mal Vater - das hat der US-Komiker vor Kurzem in seiner Talkshow "The Nick Cannon Show" verkündet. Mutter des Kindes ist seine Freundin Bre Tiesi (30). Damit soll die Familienplanung offenbar abgeschlossen ein. So lässt sich zumindest ein Foto deuten, das Cannon nun bei Instagram veröffentlicht hat. Es zeigt den Moderator neben einem riesigen Automaten voller Kondome.

"Sieht aus, als hätte mir jemand ein verfrühtes Valentinstagsgeschenk geschickt! Ein Automat voll mit Magnum-Kondomen", kommentierte der Comedian das Bild. Fans vermuten in ihren Kommentaren Cannons Kollegen Kevin Hart (42) hinter dem Präsent.

Nick Cannons Kinder stammen von fünf Frauen

Mit Sängerin Mariah Carey (52), mit der Cannon von 2008 bis 2016 verheiratet war, hat der Komiker die zehnjährigen Zwillinge Monroe und Moroccan. Mit Model Brittany Bell (34) seinen Sohn Golden (5) und die im Dezember 2020 geborene Tochter Powerful Queen. Im Juni 2021 wurde Cannon erneut doppelt Vater. Mit DJ Abby De La Rosa (31) hat er die Zwillinge Zion und Zillion.

Ein Kind hat Nick Cannon vor Kurzem verloren. Sein Sohn Zen, den er mit Alyssa Scott (28) bekam, starb im Dezember 2021 im Alter von fünf Monaten an einem Gehirntumor.