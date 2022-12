Kanye West (45) ist auf Twitter gesperrt worden. Zuletzt hatte Ye, wie sich der Rapper offiziell nennt, ein Foto gepostet, auf dem ein Davidstern mit einem Hakenkreuz verschmolzen ist.

Twitter-Chef Elon Musk (51) twitterte, dass er den Musiker wegen "Anstiftung zur Gewalt" gesperrt habe. Musk schrieb: "Ich habe mein Bestes gegeben. Trotzdem hat er erneut gegen unsere Regel zur Aufstachelung zur Gewalt verstoßen. Das Konto wird gesperrt." Auch widersprach Musk den Gerüchten, er hätte das Konto aufgrund eines wenig schmeichelhaften Fotos von ihm gesperrt. "Ehrlich gesagt fand ich diese Bilder eine hilfreiche Motivation zum Abnehmen!"

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.