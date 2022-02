Cruz Beckham ist gerade 17 geworden und feiert das unter anderem mit seinem ersten Magazin-Cover. Das gefällt nicht allen Fans.

Cruz Beckham (17) macht seine Mutter, Modedesignerin Victoria Beckham (47), "so stolz": Der angehende Musiker, der am 20. Februar seinen 17. Geburtstag feierte, posiert auf seinem ersten Magazin-Cover: Er ist auf der neuesten Ausgabe von "i-D" zu sehen.

Auf dem Titelbild ist Cruz Beckham mit rosagefärbten, kurzen Haaren zu sehen. Ohne Oberteil und mit runtergelassenen Jeans sitzt er nur in weißen Boxershorts vor einer grauen Wand. Der 17-Jährige zeigt auch ein paar Tattoos, darunter einen Schmetterling über seinem Knie. Die Fotos stammen von Steven Klein (56), der Cruz' Vater David Beckham (46) im Jahr 2000 in einer ähnlichen Pose fotografierte.

Seine Mutter ist "so stolz"

"Großer erster Tag als 17-Jähriger!", schrieb Mutter Victoria zu dem Cover ihres Sohns auf Instagram. "So stolz", fügte sie hinzu. Auch sein Vater freute sich auf Instagram über den Erfolg von Cruz. "So cool", meinte er zu dem Bild. "Das war eines meiner allerersten Shootings überhaupt - ein richtiges Shooting!", erklärte Cruz laut "People"-Magazin. Übung hatte er bereits aus Familienurlauben. "In jedem Urlaub, den wir machen, schießt meine Mutter Hunderte von Fotos!" Weiter sagte er demnach: "Es ist wirklich nervig ... aber ich glaube, das hat mich einiges gelehrt!" Ob er von Ex-Spice-Girl Victoria Beckham noch mehr lernen konnte? Im "i-D"-Magazin spricht er darüber, dass er Karriere in der Musikindustrie machen will.

Nicht alle Fans sind von Cruz Beckhams erstem Magazin-Cover allerdings so begeistert wie seine Mutter. Auf Twitter regen sich User unter anderem darüber auf, dass er sich in so jungen Jahren halbnackt ablichten lässt. In den sozialen Medien gibt es aber auch jede Menge Komplimente und Herz-Emojis für die Bilder des 17-Jährigen.

David und Victoria Beckham sind seit 1999 verheiratet. Das Paar hat neben Cruz mit Brooklyn (22) und Romeo (19) noch zwei weitere Söhne sowie Tochter Harper (10).