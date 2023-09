Tom Hanks ist spätestens seit seiner Rolle im Kultfilm "Apollo 13" großer Fan von Weltraum-Missionen. In einem Interview erklärt er nun, dass er für die Teilnahme an einem Flug zum Mond sogar die Toiletten an Bord eines Raumfahrzeuges putzen würde.

Oscarpreisträger und Hollywood-Star Tom Hanks (67) wäre sich für nichts zu schade, um bei einer Mission zum Mond dabei sein zu dürfen. In einem Interview mit "The Telegraph" verriet er, dass er sogar die Toiletten an Bord eines Raumfahrzeuges putzen würde. Auch für andere Arbeiten würde er sich bereit erklären: "Ich wäre gerne derjenige, der auf dem Mond das Essen serviert", lacht Hanks. "Wenn es Platz gäbe, wäre ich derjenige, der aufräumt, Witze macht, Geschichten erzählt und alle unterhält. Ich bin ihr Mann. Ich würde mich wahrscheinlich sofort anmelden", sinniert der Schauspieler weiter, der im Filmdrama "Apollo 13" aus dem Jahr 1995 den NASA-Astronauten James Lovell (95) verkörperte. In seinen Augen sei das eine gute Idee, wenn er die ganze Arbeit übernehmen würde: "Ich werde die Toiletten putzen. Ich serviere das Essen. Ich falte die Wäsche. Ich verstaue die Ausrüstung. So haben die anderen Zeit für andere Dinge." Tom Hanks ist aktuell Co-Autor und Erzähler eines Projekts, das der Erforschung des Mondes gewidmet ist. Die immersive Ausstellung "The Moonwalkers" wird am 6. Dezember in London eröffnet. Dort werden die Geschichten der Mondmissionen der NASA dargestellt. Im Rahmen seiner neuesten Aktion wird Hanks auch mit der Besatzung von Artemis 2 zusammenkommen, die sich im kommenden November als erste bemannte Mission seit 1972 auf den Weg zum Mond machen wird. Tom Hanks unterstützt Astronautinnen bei der NASA "Vier Menschen auf Artemis werden sehen, wie die Erde über dem Mond aufgeht, und eine von ihnen wird ein anderes Geschlecht als das männliche haben. Ich denke, das sagt alles über den Fortschritt der Menschheit aus", so Hanks. "Apollo war Männer, Männer, Männer, Männer, Männer." Man müsse aber die absolut besten Leute schicken: "Und wissen Sie was? Es wird eine Frau dabei sein." Die vierköpfige Besatzung setzt sich zusammen aus dem Kommandanten Reid Wiseman (47), dem Piloten Victor J. Glover (47), dem Missionsspezialisten Jeremy Hansen (47) und der Missionsspezialistin Christina Hammock Koch (44). Hammock Koch ist die Frau mit dem bislang längsten Weltraumaufenthalt. Der belgische Sänger Milow (42) widmete ihr bereits den Song "Christina's Eyes".