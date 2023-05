Glamour-Auftritt: Uma Thurman hat in Cannes in einem Satinkleid bezaubert. An der Seite der Schauspielerin war ihr Sohn Levon Hawke.

Uma Thurman (53) ist in Begleitung ihres Sohnes Levon Hawke (21) zu den Filmfestspielen in Cannes erschienen. Das berühmte Mutter-Sohn-Duo kam zur Premiere von Johnny Depps (59) Film "Jeanne du Barry". Die 53-jährige Schauspielerin glänzte dabei in einem zartrosa, ärmellosen Satinkleid, das bis auf den roten Teppich reichte. Sie kombinierte dazu eine breite enganliegende Halskette und ein Perlenarmband. Die Haare hatte der "Kill Bill"-Star zu einer Hochsteckfrisur zusammengefasst, beim Make-up setzte Thurman auf dezente Töne. Levon präsentierte unterdessen einen eleganten schwarzen Smoking mit Fliege.

Levon arbeitet ebenfalls als Schauspieler

Levon Hawke stammt aus Uma Thurmans Ehe mit ihrem Schauspielkollegen Ethan Hawke (52). Die beiden Hollywood-Stars hatte sich 1997 am Set des Science-Fiction-Films "Gattaca" kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. 1998 kam die gemeinsame Tochter Maya zur Welt, Levon wurde 2002 geboren. Uma Thurman und Ethan Hawke trennten sich 2003, die Scheidung wurde zwei Jahre später abgeschlossen.

Die beiden gemeinsamen Kinder starteten inzwischen selbst vielversprechende Schauspielkarrieren. Maya Hawke ist unter anderem bekannt für die Rolle der Robin Buckley in der erfolgreichen Netflix-Serie "Stranger Things" und war auch in Filmen wie Quentin Tarantinos (60) "Once Upon a Time... in Hollywood" zu sehen. Sie arbeitet zudem als Model und Musikerin. Levon Hawke steht ebenso vor der Kamera. Er soll Medienberichten zufolge Auftritte in den Filmen "The Crowded Room" und "Das Dickicht" haben.

Uma Thurman hat aus der Beziehung mit Arpad Busson (60) zudem eine Tochter, Luna Thurman-Busson, die im Juli 2012 geboren wurde. Ethan Hawke heiratete 2008 Ryan Shawhughes, mit der er zwei weitere Töchter bekam: Indiana (geboren 2011) und Clementine Jane (geboren 2008).