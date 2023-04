Vor wenigen Wochen zeigten sich Schauspieler Lukas Gage und Hairstylist Chris Appleton zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich, jetzt sollen sich die beiden verlobt haben.

Das ging schnell: "The White Lotus"-Serienstar Lukas Gage (27) und Promi-Hairstylist Chris Appleton (39) sollen sich nach kurzer Beziehungszeit verlobt haben. Das berichtet das "People"-Magazin und zitiert zwei Quellen aus dem Umfeld des Paares. "Ihre Freunde sind definitiv geschockt, wie schnell es passiert, aber sie freuen sich für sie. Sie scheinen perfekt zusammenzupassen." Aus dem Umfeld des Promi-Hairstylisten ist zu hören: "Chris hat lang nach etwas gesucht, das echt ist. Das ging jetzt schnell, aber er ist geblendet von Lukas." Sprecher des Paares haben die Verlobung bislang noch nicht bestätigt.

Chris Appleton: "Ich bin sehr verliebt"

Erst im vergangenen Monat zeigte sich das Paar erstmals bei einem Event in Hollywood. Mitte März schwärmte Chris Appleton in der "The Drew Barrymore Show": "Ich bin sehr verliebt." Das Paar urlaubte bereits zusammen in Mexiko. Auf ihren Instagram-Profilen posteten sie gemeinsame Schnappschüsse.

Lukas Gage: "Wir haben Spaß zusammen"

Auch Lukas Gage sprach bereits über die Liebe zu dem gebürtigen Briten, der schon Kim Kardashian (42) und Jennifer Lopez (53) stylte. In der "Today"-Show erzählte er: "Ich fühle mich sehr glücklich und sehr verliebt. Er ist ein gutaussehender Mann. Wir haben Spaß zusammen. Wir erleben Abenteuer, und es ist das beste."