Der ehemalige "Hannah Montana"-Darsteller Mitchel Musso wurde nach einem Streit am Samstag wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Diebstahls verhaftet.

US-Schauspieler Mitchel Musso (32), der vor allem für seine Rolle als Oliver Oken in der Disney-Channel-Sitcom "Hannah Montana" (2006-2011) bekannt ist, wurde nach einem Streit am Samstagabend von der Polizei in Rockwall, Texas, in Gewahrsam genommen.

Eine Tüte Chips geklaut

Die Polizei war aktiv geworden, nachdem eine Störung in einem örtlichen Hotel gemeldet worden war. Der 32-jährige Schauspieler soll die Unterkunft alkoholisiert betreten und eine Tüte Chips mitgenommen haben, ohne dafür zu bezahlen. Als Musso aufgefordert wurde, die Chips zu bezahlen, soll er verbal ausfällig geworden sein und das Hotel verlassen haben.

Musso wurde noch vor dem Hotel von der Polizei angetroffen und wegen öffentlicher Trunkenheit und Diebstahls unter 100 Dollar festgenommen. Eine Überprüfung des Hintergrunds soll ergeben haben, dass Musso außerdem mehrere offene Haftbefehle hatte. Er wurde in das Rockwall County Detention Center gebracht und verbrachte eine Nacht im Gefängnis. Am Sonntagnachmittag wurde er gegen eine Kaution von 1.000 Dollar wieder freigelassen.

Hauptrolle in "Hannah Montana"

Musso spielte neben Miley Cyrus (30), Emily Osment (31) und Jason Earles (46) von 2006 bis 2011 eine der Hauptrollen in "Hannah Montana". Im Jahr 2016 feierte Musso die Sitcom und seine Liebe zu seinen ehemaligen Schauspielkollegen mit einer Instagram-Hommage zum zehnjährigen Jubiläum der Serie. "Wenn ich an Familie denke, denke ich an euch Mädels", schrieb Musso damals in den sozialen Medien. "Danke, dass ihr immer meine Besten wart und mir immer den Rücken gestärkt habt."