Megan Fox hat ihrem Verlobten Machine Gun Kelly liebevolle Geburtstagswünsche via Instagram gesendet. In einem Video wirkte das Paar zuletzt alles andere als schwer verliebt.

Schauspielerin Megan Fox (35) hat ihrem Partner, Sänger Machine Gun Kelly, am vergangenen Freitag mit einem Instagram-Post liebevoll zum 32. Geburtstag gratuliert. Zu einem gemeinsamen Bild, auf dem der Musiker seine Liebste auf dem Rücken trägt, schrieb sie: "Die Welt hat keine Ahnung, was für ein sanftes, wunderbares Herz du hast, wie großzügig und rücksichtsvoll du bist, wie absurd seltsam und schlau und witzig du bist."

Er sei bei weitem der einzigartigste Mensch, den sie je getroffen habe, erklärt Fox weiter. "Und wenn ich dem Jungen, der alles hat, etwas Besonderes zum Geburtstag besorgen könnte - ich würde den Schleier von ihren Augen nehmen, damit sie sehen können, was ich sehe. Du bist so eine wunderschöne Seele." Sie fühle sich geehrt, ihn zu lieben und die Empfängerin seiner Liebe zu sein. "Alles Gute zum Geburtstag, Liebe meines Lebens."

Zuletzt hatte das Paar, das sich in der Öffentlichkeit normalerweise schwer verliebt zeigt, mit einem Auftritt Mitte April für Verwunderung gesorgt. Auf einem Video auf dem Instagram-Account von "Footwear News" ist eine Szene von den Daily Front Row Awards zu sehen: Megan wartet offenbar schlecht gelaunt neben dem roten Teppich auf ihren Einsatz, als ihr Verlobter sie von hinten umarmt und versucht sie zu küssen. Sie dreht sichtlich genervt das Gesicht weg und präsentiert sich alleine den Fotografen auf dem Teppich. Dies scheint angesichts der neuen Instagram-Liebeserklärung aber nur eine Momentaufnahme gewesen zu sein.

Gemeinsamer Film

Demnächst ist das Paar gemeinsam in der Komödie "Good Mourning" zu sehen, zu der vor wenigen Tagen ein Trailer veröffentlicht wurde. Darin spielt Machine Gun Kelly den Filmstar London Clash, der sich zwischen seiner Karriere und der Liebe entscheiden muss. Kelly fungierte bei dem Projekt neben Musiker Mod Sun (35) auch als Co-Autor und -Regisseur. Der Film startet am 20. Mai in den US-Kinos.

Machine Gun Kelly, sein bürgerlicher Name ist Colson Baker, und Megan Fox lernten sich 2020 am Set des Films "Midnight in the Switchgrass" kennen. Anfang Januar 2022 verlobten sie sich.